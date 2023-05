«Empire of light» met de la lumière dans nos vies

Le réalisateur de « Skyfall » signe un film à la fois plein de chaleur et de mélancolie, hommage à la magie du cinéma.

Loin de la démesure de « Skyfall » et de « 1917 », mais plutôt dans la veine de ses « Noces rebelles », le réalisateur Sam Mendes filme au plus près l’intimité de ces personnages, magnifiquement campés par Olivia Colman , Michael Ward, sans oublier Colin Firth, dans un film qui est aussi une ode à la magie du cinéma, écrin hors du temps.

Au début des années 80, Hilary travaille dans un cinéma autrefois prestigieux d’une station balnéaire anglaise en proie à la crise comme le reste du pays. Mentalement fragile, confrontée à des comportements inappropriés, son existence lui pèse. Jusqu’au jour où arrive Stephen, un nouvel employé qui ramène de la fantaisie et de la joie dans les lieux. Ils se rapprochent, mais Stephen est noir et doit faire face au racisme. Son rêve est de pouvoir laisser derrière lui cette décrépitude.

Mendès a écrit seul le scénario, qui s’inspire de sa propre adolescence : « Pour beaucoup de gens, la période d’apprentissage correspond à cet âge, qui dans mon cas se situe à la fin des années 70, début des années 80 : la musique, les films et la pop culture de cette époque ont forgé qui je suis. Cela a été un moment de grands bouleversements politiques au Royaume-Uni, dans un contexte inflammable de racisme et, en même temps, cela a été une période incroyable pour la musique et la culture en général très créative, très politisée, galvanisante. »