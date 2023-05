Eric, 32 ans, doit se balader avec un épais gilet et une capuche malgré le grand soleil: «Je ne veux pas passer pour une bête de cirque dans la rue»

Il fait grand soleil à l’extérieur. Mais au moment de sortir de chez lui, Éric Demazieres prend soin de mettre sur ses épaules un épais gilet coiffé d’une capuche et dissimule son regard derrière des lunettes aux verres sombres. « Je ne veux pas passer pour une bête de cirque dans la rue », explique l’homme de 32 ans à nos confrères de la Voix du Nord .

La suite est terrifiante. Sorti de son véhicule pour « s’expliquer » après avoir reçu une pluie d’insultes, Eric voit l’homme à bord de la Clio lui foncer dessus. Touché à la hanche, Éric part en courant mais son agresseur, qui le suit à la trace, tente de le renverser de nouveau. « J’ai couru vers un fossé, je me suis jeté dedans. La Clio s’est arrêtée, plusieurs hommes sont sortis, au moins quatre. Ils m’ont tabassé ! » Le trentenaire perd ensuite connaissance.

« La dernière chose dont je me souviens, c’est d’avoir vu le visage de ma femme et de ma fille. Ensuite c’est le trou noir, je pensais que j’étais mort », raconte-t-il aujourd’hui. Pour lui, ses agresseurs ont arrêté de le frapper car ils ont été dérangés par quelque chose. « Sinon j’y serais passé ». C’est finalement un automobiliste qui passait par là qui a recueilli Eric avant d’alerter la police et les secours.