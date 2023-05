Geoffrey attendait son colis à 1.300 euros avec impatience mais la livraison ne s’est pas passée comme prévu: «Je l’ai secoué et c’est là que je me suis rendu compte…»

Alors que le jour de la livraison arrive, le livreur lui demande sa carte d’identité avant de lui indiquer l’endroit du colis. Un petit colis brun, posé au sol, non loin de la camionnette, lui dit le livreur. Mais au moment de le récupérer, c’est le drame. « Je l’ai secoué et c’est là que je me suis rendu compte que je m’étais fait avoir », explique Geoffrey, qui a trouvé le colis vide.

Le 14 avril dernier, Geoffrey, un Belge de 37 ans, se décide à s’offrir le tout dernier iPhone et le commande sur Amazon. « J’avais tellement hâte de le recevoir, mon ancien téléphone arrivait à bout de course », raconte-t-il à nos confrères de RTL Info .

« Je pense qu’après les courriers à répétition, Amazon a dû contacter le livreur présent le jour de la commande pour avoir des explications. Il n’avait peut-être pas encore réussi à vendre mon téléphone et il a dû penser que c’était le bon moment pour me le restituer avant d’avoir plus de problèmes », suppose Geoffrey, qui assure qu’il ne commandera plus jamais sur Amazon.