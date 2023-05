Alerte, clubs de basket en danger ! (+ VIDEO)

Avec deux titres en Coupe AWBB pour le Spirou (U18-U21) ainsi que deux finalistes en compétition régionale (U14-U16) et une équipe finaliste sur la scène nationale (U14) à Pont-de-Loup, la formation au niveau élite est entre de bonnes mains en terres sambriennes et ce, d’autant plus maintenant que ces deux clubs vont travailler main dans la main, associant leurs compétences, infrastructures et ambitions.

tous-terrains-le-club-du-lundi-29-mai-2023-le-basket

Cependant, si on porte son regard sur l’ensemble du monde de la balle orange chez nous, force est de constater que de nombreuses structures plus réduites vivent des jours difficiles. Boucler une saison dans le positif financièrement, sans pourtant avoir réalisé la moindre folie, n’est pas une mince affaire. Compléter un staff d’entraîneurs est une autre épreuve de plus en plus difficile chaque saison, car entre la laborieuse formation imposée par l’Adeps, la préparation des entraînements ou encore les frais de déplacement, la passion, aussi grande qu’elle soit, n’est parfois plus suffisante pour tout ce temps consacré au coaching pour une somme qui présente un rendement à l’heure très médiocre.