Philippe Albert revient sur le départ de Ronny Deila: «Le Standard devait lui apporter des garanties financières et ça n’a pas été le cas»

1 Le Standard n’était pas en mesure de donner des garanties à Deila

« Ce qui se passe au Standard gâche un peu le regard sur une saison qui était positive alors que les Rouches restaient sur leur pire saison de l’ère pro. C’est bien dommage mais de là parler de « trahison » dans le chef de Ronny Deila… C’est le foot actuel qui veut cela.

Je préfère retenir le boulot qu’il a effectué ces dix derniers mois parce que les résultats obtenus sont miraculeux. Le Standard avait été chercher l’oiseau rare et devait lui apporter des garanties financières pour pouvoir continuer à progresser et cela n’a pas été le cas. Il n’avait pas encore signé chez les « Blauw en Zwart » que des départs étaient déjà annoncés. Comme Anderlecht dans les années 70, 80 et 90, une offre de Bruges ne se refuse pas. Quel travailleur refuserait de faire le même job en étant mieux payé ? Je constate à quel point les joueurs étaient derrière lui. Et cette communion avec le public, elle était déjà sa marque de fabrique au Celtic et à New York City. C’est un mec entier. Si les fans liégeois ont vibré cette saison, c’est grâce à lui. Évidemment, il sera chaudement accueilli la saison prochaine mais il ne faut pas que la rivalité dépasse les limites non plus. Parfois, je ne reconnais plus mon football. »