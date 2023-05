Triste nouvelle pour les fans de «Familles nombreuses, la vie en XXL»: un couple se sépare! (photo)

Coup dur pour Laëtitia Provenchère. Après une belle histoire de plusieurs mois, la maman de quatre enfants dont le quotidien a ému les téléspectateurs de « Familles nombreuses, la vie en XXL » vient d’annoncer qu’elle était à nouveau célibataire. « Aujourd’hui, je vous confirme ma séparation avec Tony », a-t-elle écrit sur Instagram. « Avec toute la bienveillance et le respect pour notre couple et notre amour, je garderais pour nous les raisons de notre rupture. Une rupture n’est jamais simple et je ne vous demande pas de jugement, j’essaye juste d’être heureuse. »

Celle qui avait finalement réussi à ouvrir son cœur à un autre homme que Guillaume, son époux décédé à la suite d’un accident de travail en 2020, reste néanmoins optimiste quant à sa vie sentimentale. « Je crois toujours en l’amour, et la vie est faite pour être partagée, aimer et être aimé », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’elle avait officialisé sa relation avec Tony, Laëtitia n’avait pas manqué de préciser que « Le cœur d’une maman ne se divise pas, il se multiplie, et bien là c’est pareil. Mon amour pour Guillaume ne change pas et ne changera jamais, j’ai juste fait une place en plus pour un homme qui accepte chaque jour de m’aimer. Je vous assure que sa position est loin d’être simple, et pourtant il a su se faire accepter par tout le monde. »