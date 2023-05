Freddy se rend en Italie avec Ryanair mais le voyage prend une tournure inattendue: «Ils se renvoient mutuellement la responsabilité»

« Cela fait un an que j’attends mon argent. Ryanair et Cheaptickets se renvoient mutuellement la responsabilité », explique Freddy à nos confrères de HBvL, un an après sa mésaventure.

Le Belge avait réservé ses vols Ryanair via le site cheaptickets.be. Mais une fois en Italie, il a appris que son vol retour était annulé et a dû réserver un autre vol en urgence.