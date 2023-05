La fin de saison la plus folle depuis 28 ans: le suspense est à son comble avant la dernière journée de Pro League!

La configuration des Champions playoffs à quatre équipes rend la compétition nettement plus nerveuse. Les saisons 2020-2021 (Bruges champion devant Genk grâce à sa première place… en phase classique) et 2021-2022 (le duel FC Bruges-Union) avaient déjà valu par le suspense. Le scénario de la cuvée 2023 est tout bonnement haletant, voire exceptionnel avec trois candidats au titre qui se tiennent sur un point, avec des chances quasi égales de coiffer les lauriers.

Avec ou sans playoffs, imaginez qu’il faut remonter aux dernières joutes de la saison 1994-1995 pour retrouver un « thriller » analogue. À l’époque, Anderlecht abordait la 34e journée en qualité de leader avec 50 points suivi d’une unité par le FC Bruges et le Standard… qui devaient s’affronter à Sclessin (comparable à Genk-Antwerp de dimanche prochain). En déplacement à La Gantoise, les nerfs mauves (pour le dernier match de Marc Degryse avec le Sporting) avaient résisté en s’imposant 1-2 tandis que les Rouches de Robert Waseige fêtaient tout de même le « titre » honorifique de vice-champion concrétisé par un doublé de Vidmar qui lui permettait de devenir meilleur buteur, coiffant sur le fil Gilles De Bilde. En 1999, la remontada d’Anderlecht en avait fait in extremis le 3e larron derrière le FC Bruges et Genk mais les Mauves étaient alors respectivement à 2 et 3 points avant la dernière journée. La comparaison s’arrête là.