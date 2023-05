Procès des attentats à Bruxelles: le réquisitoire des procureurs fédéraux débute pour cinq jours

C’est le ministère public qui ouvrira le feu. Les deux procureurs, Paule Somers et Bernard Michel, prononceront leur réquisitoire. Ils ont estimé avoir besoin de cinq journées complètes d’audience. La parole sera ensuite donnée aux avocats de la partie civile pour leurs plaidoiries et ensuite aux avocats de la défense pour les leurs.

Les procureurs fédéraux vont entamer ce mardi matin leur réquisitoire, en commençant par une introduction générale puis en examinant, à chaque fois durant une demi-journée, le cas de chacun des accusés, en débutant par Oussama Atar, présumé mort en Syrie et qui fait défaut à ce procès. Ils présenteront ainsi leur lecture du dossier et préciseront, pour chacun des 10 hommes, pour quelle prévention ils demandent leur culpabilité ou leur acquittement. Afin de passer en revue tout ce qu’ils estiment être des éléments de preuve, les deux magistrats ont demandé à la cour cinq jours d’audience. Ils requerront donc ces mardi, mercredi et jeudi, puis les lundi et mardi suivants, soit jusqu’au 6 juin.