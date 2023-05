Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des programmations de plus en plus alléchantes, des festivals qui s’agrandissent et qui offrent des activités de plus en plus nombreuses et variées, cela s’accompagne d’un coût.

Cette année, les prix des festivals augmentent (une nouvelle fois). On note, par exemple, des hausses de prix significatives au festival « Les Ardentes » à Liège. Comptez 15 € supplémentaires à débourser pour un pass à la journée par rapport à l’année dernière, 70 € de plus pour le pass permettant d’assister aux 4 jours de festival.