Deux voitures entrent en collision à Lobbes, deux blessés pris en charge

C’est aux alentours de 8h45 qu’un accident s’est produit à Lobbes au carrefour formé par la rue des Waibes et la rue de la Rancune. Deux voitures sont entrées en collision. L’un des véhicules circulait rue de la Rancune, et l’autre provenait du rond-point de Lobbes, et se dirigeait vers Thuin.

Lire aussi «Elle était sous le choc, elle avait une petite fille dans les bras»: deux commerçants de Gosselies viennent en aide à une conductrice dont la voiture prend feu!

Deux blessés !

Les deux voitures entrent alors en collision. D’après nos informations, l’accident a fait deux blessés légers. Une ambulance de Thuin a été envoyée sur place. Les pompiers de Thuin ont aussi été mobilisés pour procéder au balisage de la chaussée. Plusieurs équipes de la zone de police Germinalt sont intervenues car il y a eu des embarras de circulation. Et pour cause : le rond-point était bloqué, sans compter que la chaussée d’Anderlues est en travaux. Les deux véhicules ont été pris en charge par un dépanneur, et la situation est revenue à la normale vers 9h30.