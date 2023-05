Le Carrefour Express de Frank et son fils Patrice va vivre son dernier jour: «Après six ans de travail acharné, c'en est trop»

« Après six ans de travail acharné, c’en est trop », déplore Patrice Engelschenschilt, gérant du Carrefour Express à nos confrères du Nieuwsblad. Son père et lui cèdent ainsi le magasin en raison des difficultés auxquelles ils font face depuis des années. Le dimanche 11 juin sera leur dernier jour.

« Nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires et le nombre de nos clients en six ans, nous avons organisé des événements pour attirer les gens au Village et nous nous sommes battus chaque jour pour notre magasin », explique Patrice. Néanmoins, les marges diminuaient et les coûts fixes devenaient trop élevés pour tenir.