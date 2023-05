Près de 200 secouristes de la Croix-Rouge seront mobilisés pendant les 6 jours de la ducasse de Mons

– 4 ambulances

– 1 SMUR

– 12 équipes d’intervention qui seront réparties sur tout le terrain, selon les mouvements du public et/ou en fonction des différentes activités.

– 4 postes d’alerte et de premiers secours

Lire aussi Ducasse de Mons: l’ex petit saint Georges, Victor Tournay, va faire ses débuts comme diable «chez les grands»

Pour le week-end du Petit Doudou, la Croix-Rouge sera également mobilisée avec :

– 1 poste médical d’urgence

– 1 poste de secours

– 2 équipes d’intervention

– 2 ambulances

– 1 poste de commandement

En général, pendant la ducasse, la Croix-Rouge compte 250 à 300 interventions pendant le Doudou

Géolocalisés

Les équipes de la Croix-Rouge utiliseront la géolocalisation. « Toutes les ambulances de la Croix-Rouge seront « pucées » et géolocalisées sur une carte reprenant l’ensemble du dispositif mis en place, tandis que les secouristes seront localisés via les téléphones portables. Depuis le poste de coordination Croix-Rouge au stade Tondreau, ambulances et équipes d’intervention sont ainsi immédiatement visualisées sur une carte et envoyées au plus rapidement sur le lieu de l’intervention. »