«Je suis chaud bouillant»: après «Mariés au premier regard» et «Vu à la télé», Pierre et Delphine vont-ils participer à une autre émission télé?

Le couple surprise de « Mariés au premier regard » ne dirait pas non à certaines émissions…

Si nous ne les avons donc pas vus dans « Mariés au premier regard » ensemble, on a pu les observer dans « Vu à la télé », le temps de quelques épisodes.

Début mai, la sixième saison de « Mariés au premier regard » se clôturait sur RTL tvi, avec une surprise : un tout nouveau couple, formé par Delphine et Pierre. Lui avait été jugé compatible avec Caroline, elle avec Jonathan. C’est finalement entre Pierre et Delphine qu’un coup de foudre a eu lieu.

Et après ça, le couple aimerait-il participer à une autre émission ? « Je suis chaud bouillant pour ‘Les traîtres’, ça me donne vraiment envie, je trouve ça dingue. Après, ce n’est pas moi qui décide. Si je peux, je me lance », confie Pierre à Ciné-Télé-Revue.