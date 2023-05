La catastrophe pour les Belges de Leicester: après Youri Tielemans, Timothy Castagne partira également du club anglais

Leicester qui quitte la Premier League : personne n’y aurait cru en début de saison. Pourtant, c’est bel et bien le cas après une saison catastrophique de leur part. Et forcément, cela aura de grosses conséquences sur l’ensemble des Belges présents dans le club anglais.

Alors que Youri Tielemans a déjà annoncé il y a quelques semaines son départ, Timothy Castagne devrait le suivre. Tielemans devrait probablement être le moins concerné. Avec 4 buts et deux passes décisives, le Belge a été bon cette saison. Mais son contrat expire. Le milieu de terrain sans transfert négocie avec différentes équipes depuis un certain temps et l’AS Roma en particulier semble désormais être une option.