Manifestation pacifique ce dimanche à Bruxelles pour Sanda Dia: «Cette décision pose question»

C’est une décision de la cour d’appel d’Anvers vendredi qui a remis le feu aux poudres. Dans le cadre du procès de la mort de Sanda Dia, les 18 prévenus, membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven, ont été acquittés de l’administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ces derniers ont néanmoins été condamnés de 200 à 300 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal.

« On ne se substitue pas au juge mais cette décision pose question. Nous pleurons Sanda Dia et notre système judiciaire par la même occasion. L’injustice n’est pas une fatalité et nous devons prendre la voix. »