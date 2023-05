Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib: «Exploiter le métro que sur le tronçon Albert-Nord n’est pas tenable sur le long terme»

Plus de 52 millions de kilomètres parcourus en 2022 pour la Stib

Par la rédaction

Avec 337,7 millions de voyages enregistrés en 2022, soit + 23 % par rapport à 2021, la fréquentation de la Stib continue à progresser, et ce, malgré l’impact de la crise sanitaire encore présent début 2022, et l’ancrage du télétravail dans les habitudes des travailleurs.

« Alors que la fréquentation n’est qu’à 66 % du taux de référence en février, elle atteint 84 % à partir du mois d’août 2022. Si l’on neutralise l’impact du télétravail évalué entre 12 et 14 % du taux de déplacement, on arrive quasiment au taux d’avant le Covid. En heures creuses et durant le week-end, la fréquentation des transports publics est même supérieure à celle enregistrée avant la crise », commente Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.

Le métro reste le champion incontestable du nombre de voyages réalisés avec 38,3 %, suivi du tram (31,6 %) et du bus (30,1 %). Avec 52,7 millions de kilomètres parcourus en 2022, la production kilométrique de la Stib a dépassé le record enregistré en 2021 (50,6 millions). Cela représente une hausse de 4,1 % entre 2021 et 2022.

« La mise en service de bus, trams et métros supplémentaires, de même que la hausse des fréquences, permettent à la Stib d’augmenter son offre, mais aussi le confort de ses voyageurs. Et cela porte ses fruits, les voyageurs sont très satisfaits des services offerts et continuent à choisir massivement les transports publics pour leurs déplacements. L’an dernier, nos véhicules ont parcouru 52,7 millions de kilomètres. Cela représente 136 fois la distance entre la Terre et la Lune. C’est énorme et cela montre l’importance des transports publics dans les enjeux climatiques actuels. Nos plus de 10.000 collaborateurs et collaboratrices contribuent chaque jour à ces enjeux et en sont particulièrement fiers », se félicite Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.

Des voyageurs satisfaits

Les voyageurs attribuent la note de 7,3/10 à la Stib lors du dernier baromètre de satisfaction. 70 des 94 critères contrôlés s’améliorent. Le métro reste le mode de transport préféré, suivi par le tram. Le bus effectue la remontée la plus importante, talonnant aujourd’hui le score attribué au tram et se rapprochant progressivement du métro.