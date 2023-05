Il vole un vélo dans un garage à Bassenge mais est vite rattrapé

Le samedi 27 mai dernier, à Bassenge, un voleur multirécidiviste a dérobé un vélo dans le garage d’une habitation. Il a pris la fuite à vélo mais a directement été aperçu par les habitants et pris en chasse. Il a été vite rattrapé et a rendu le vélo. La police a été appelée et a interpellé le voleur qui a été déféré au parquet de Liège. Ce voleur fera l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.