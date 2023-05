Frais de consultance pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, le PTB dénonce: «12,4 millions d’euros en trois ans, ce n’est pas justifié»

Selon le décompte effectué par la PTB, la palme des dépenses revient à Frédéric Daerden (PS) en charge notamment du Budget et de la Fonction publique. Si le cabinet Daerden n’a dépensé aucun euro de sa propre initiative, il a validé pour 5,9 millions de consultances commandées par la Direction générale des Infrastructures. Du côté de la Direction Générale du Budget et des Finances, la facture s’élève à 796.000 €. Quant à Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), la consultance (314.000 €) s’est accompagnée de 485.000 € d’honoraires d’avocats. « Pour nous, WBE est un doublon par rapport à l’administration de la Fédération », souligne Germain Mugemangango.

Au niveau des dépenses, il pointe aussi la ministre Valérie Glatigny (Enseignement supérieur et Aide à la Jeunesse notamment). Ici aussi, les organes sous la tutelle de la ministre pèsent lourd comme la Direction de l’Enseignement supérieur (1,4 million) et l’Administration générale des maisons de justice (532.000 €). A député qui interrogeait, la ministre a répondu : « Aucun frais de consultance, d’études et d’expertises n’ont été payés sur les frais de fonctionnement du cabinet lesquels ne sont d’ailleurs pas prévus pour ce genre de dépenses. Ces frais sont généralement pris en charge par l’Administration qui possède les budgets adéquats pour ces frais bien spécifiques. »

Les sommes engagées sont bien moins importantes chez Pierre-Yves Jeholet (Ministre-Président), Caroline Désir (Éducation) et Bénédicte Linard (Enfance, Santé et Culture).

« Nous demandons plus de transparence quant à la rentabilité de la consultance pour la Fédération.