Après six mois d’audience, l’accusation entame son réquisitoire dans le procès du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles

« Quatre personnes sont décédées depuis et d’après les informations, il y a un lien causal entre les faits et leur décès. Pour six autres victimes décédées par après, le ministère public manque d’informations », débute Paule Somers

Les deux magistrats du ministère public, Paule Somers et Bernard Michel, entament ce mardi la lecture de leur réquisitoire prévu pour cinq jours. En préambule, ils rappellent certaines notions de droit et les principaux axes sur lesquels les réquisitions seront axées. Le ministère public demande également pour quatre victimes des attentats la requalification des faits en assassinat terroriste.

« Dès le premier jour où j’ai étudié ce procès, je me suis demandé comment on pouvait en arriver à commettre de tels actes. Retisser des liens est le choix de chacun, comme vous avez pu le voir avec les témoignages des victimes mais la réconciliation passe d’abord par la case justice », ajoute Paule Somers

« Il y a des réflexes à avoir et des règles à connaître, on ne juge pas à l’emporte-pièce : la première est de prouver la culpabilité des accusés, c’est ce qu’on appelle la charge de la preuve et c’est à nous qu’elle incombe. Un accusé ne doit pas prouver qu’il est innocent mais c’est à nous de prouver qu’il est coupable. Il demeure jusqu’à l’issue du procès présumé innocent, y compris les accusés ici. La certitude absolue n’existe pas contrairement à ce que les avocats de la défense vous diront. La certitude absolue n’existe pas sinon personne ne serait jamais condamné en Belgique, ça n’a pas de sens. Un juge condamne au-delà du doute raisonnable. C’est-à-dire que l’accusation doit convaincre jusqu’à un certain point un juge, jusqu’à ce qu’il soit suffisamment convaincu de prendre la bonne décision », décrit-il