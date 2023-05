Stationnement payant à Schaerbeek: retour de la zone verte partout le 15 juin

La commune de Schaerbeek annonce différentes mesures relatives à la politique de stationnement dans les mois qui viennent. Ces changements se veulent en faveur d’une politique « simple et sans ambiguïté, qui protège les Schaerbeekois, avec des gestes en faveur de leurs visiteurs », annonce la commune dans un communiqué de presse. Retirée en janvier 2023 suite à l’arrêt du Conseil d’État, la généralisation de la zone verte sera de route à Schaerbeek le jeudi 15 juin. « Cette généralisation du stationnement payant avait été précédemment mise en place en janvier 2020 et n’était plus valable depuis le 18 janvier 2023 et l’arrêt du Conseil d’Etat. Aujourd’hui le Collège souhaite régulariser la situation, après avoir fait les ajustements administratifs nécessaires. Tout le monde est le bienvenu à Schaerbeek. Notre objectif reste une politique de stationnement claire et sans ambiguïté », explique Adelheid Byttebier (Groen), échevine de la Mobilité.

Stationnement plus cher Les tarifs seront augmentés et mis en conformité avec l’ordonnance régionale sur le stationnement qui fixe les tarifs du stationnement en voirie et le tarif minimum des cartes de résident. Entre autres, la demi-heure de stationnement coûtera désormais 90 centimes, la troisième carte de résident sera supprimée et la deuxième carte de résident coûtera 120 euros. La carte de premier résident restera quant à elle au tarif de 28 euros par an.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins propose que les visiteurs puissent stationner gratuitement pendant 2h les samedis et mercredis à partir du 14 août. Les modalités pratiques seront définies dans les prochaines semaines en collaboration avec parking.brussels. Par ailleurs, à partir du 15 juin, les habitants de Schaerbeek pourront également demander des VisitPass, des codes visiteurs gratuits, à donner aux personnes leur rendant visite. Chaque ménage pourra ainsi demander 20 codes visiteurs d’une demi-journée, ou 10 codes pour une journée complète de stationnement auprès de parking.brussels.

« Notre objectif a toujours été de protéger les Schaerbeekois, et de leur permettre de trouver plus facilement une place de stationnement à proximité de leur domicile. Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre dans cette voie et équilibrer encore le dispositif, en facilitant également l’accès aux visiteurs des résidents de la commune, avec des codes visiteurs gratuits supplémentaires et des heures de stationnement gratuites les samedis et mercredis. », déclare Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f.