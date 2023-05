Prix de l’énergie: le Belge préfère modifier ses habitudes plutôt que de rénover son logement en profondeur

En pratique, les travaux d’isolation occupent la première place des rénovations vertes (45%) devant l’achat de panneaux solaires (41%) et le remplacement des châssis (34%), pour un montant moyen de 19.610 euros (-6% par rapport à 2022). «Pour 38% des Belges, le financement de ces travaux passe par un organisme bancaire tandis qu’un Belge sur deux les finance par des fonds propres», selon BNP Paribas Fortis.

La moitié des Belges a pourtant (presque) déjà franchi le cap : 15% l’ont fait au cours des cinq dernières années, 16% sont en plein travaux de rénovation et près de 20% prévoient d’en faire d’ici 2028, précise la banque.

Lire aussi Frais réels ou forfaitaires? Voici comment faire le bon choix au moment de remplir votre déclaration d’impôts «Si les travaux de rénovation semblent en rebuter plus d’un, les Belges ont préféré changer leurs habitudes face à leurs dépenses énergétiques», analyse la banque, neuf Belges sur 10 ayant ainsi adapté leur consommation d’énergie au cours des 12 derniers mois. La diminution du chauffage arrive en tête des petits gestes adoptés par les Belges (66%), suivie d’une utilisation plus parcimonieuse des éclairages (51%) et d’une réduction de la consommation d’eau (45%).

Lire aussi Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille: l’inflation va plomber votre précompte immobilier cette année!

Dans le même ordre d’idées, 66% des propriétaires de leur logement contrôlent leur consommation d’énergie (via l’utilisation d’applications dédiées ou simplement en relevant régulièrement leurs compteurs), contre 55% pour les locataires.