Rénovation de la maison Jean Lescarts à Mons: la fin des travaux du futur musée est prévue pour 2024

La renaissance de la maison Jean Lescarts se profile avec l’avancement des travaux qui consistent en la rénovation et la réhabilitation de ce bâtiment du XVIIIème siècle en musée sur l’histoire de la ville et de ses habitants, la création d’une esplanade en face du musée et l’ouverture d’un jardin accessible au public depuis la rue.

« La notoriété grandissante de Mons en tant que pôle culturel et touristique majeur en Wallonie constitue une base solide qui nous permet de compléter notre offre muséale. L’ouverture de la maison Jean Lescarts sera un atout supplémentaire pour l’attractivité de notre ville, avec toutes les retombées positives que cela génère pour le tissu économique local. Les premières projections laissent entrevoir la beauté du futur site. Nous sommes heureux de faire renaître ce patrimoine exceptionnel », détaille le bourgmestre, Nicolas Martin.

Projection de nuit de la maison rénovée. - DR

« Le triptyque composé de la Maison, du Jardin et du BAM offrira la possibilité aux visiteurs de pouvoir mieux comprendre l’histoire de notre cité. Cette orientation nouvelle aura indéniablement un impact sur les projets qui seront développés et qui auront un ancrage montois plus marqué », ajoute l’échevine de la Culture, Catherine Houdart.

Projection de la maison rénovée. - DR

Ouverture pour 2024

Il faudra encore attendre 2024 pour que la maison Jean Lescarts accueille ses premiers visiteurs. « Les travaux, subsidiés à 40 % par l’Union européenne, à 50 % par la Wallonie et à 10 % par la Ville ont commencé au mois de mars. Actuellement, ce sont les travaux de stabilisation (traitement des façades extérieures, renforcement des planchers intérieurs, épinglage des fissures…) et de gros œuvre qui sont en cours. Les ouvrages liés aux techniques spéciales et les travaux de parachèvement viendront ensuite », complète l’échevin des Travaux, Stéphane Bernard.