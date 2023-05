Mondial de basket 3x3: la Belgique commence par une victoire contre Israël mais perd le deuxième match

Les Belges sont ensuite remontés quelques minutes plus tard pour affronter la Lituani. Malheureusement, la Belge s’est inclinée 22-18 contre la Lituanie.

Dennis Donkor a mis 10 points côté belge, dont le panier à deux points décisif à 19-18. Caspar Augustijnen en ajouté 6, Bryan De Valck 4 et Thibaut Vervoort 1.

Mercredi, ils affronteront la Pologne (N.11) et Porto Rico (N.16).

Le premier de chaque poule rejoint directement les quarts de finale. Le deuxième et le troisième affrontent le troisième et le deuxième d’un autre groupe. Celui des Belges croisera avec la poule B composée des Etats-Unis (N.2), de la Lettonie (N.7), de l’Autriche (N.9), de la Slovénie (N.15) et de l’Australie (N.17).