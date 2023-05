«Comment je vais faire sans toi?»: Issa Doumbia en deuil, il annonce le décès de son papa (photo)

Issa Doumbia n’est pas dans une bonne passe. L’humoriste a annoncé le décès de son papa : « Comment je vais faire sans toi ? Mon meilleur ami, mon conseiller, mon protecteur ! Qui va poser son regard comme ça sur moi ! Mon petit père qu’est-ce qu’on riait ! Tu as toujours été là pour moi et je te remercierai jamais assez ! On pourra plus s’appeler ou se voir… on se croisera dans nos prières ! Je t’aime Mahamadou Seydou Doumbia, j’ai juré, t’as été un très bon père ! », écrit le quarantenaire, sur Instagram.

Le bon ami de l’animateur Arthur a désactivé les commentaires sous cette publication, mais les fans ont été très nombreux à le soutenir en « likant » sa photo.