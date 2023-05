Un plan d’action pour la décolonisation de l’espace public à Bruxelles: mémorial, journée de commémoration, centre d’interprétation…

Bruxelles va donner à son passé colonial une place claire dans la ville et aspire à être une source d’inspiration à l’international. Ce plan d’action a été approuvé par le gouvernement bruxellois la semaine dernière.

Le passé colonial belge et bruxellois est aujourd’hui visible de plusieurs manières dans le paysage urbain bruxellois, pensez aux statues ou aux noms de rues, mais aussi aux sites et aux bâtiments. De nombreuses villes, dont Bruxelles, n’ont actuellement pas de position univoque pour donner une place à ces symboles.

Sous l’impulsion du Secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet, un groupe de travail a été mis en place fin 2020, dont la mission était d’entamer la réflexion nécessaire sur les symboles dans l’espace public liés à la colonisation et à la période coloniale.

Ce groupe de travail de 20 membres était composé de personnes issues de la vie associative et du monde universitaire, complétées par des représentants des administrations bruxelloises travaillant sur l’espace public. Après de nombreux échanges fructueux, le groupe de travail a formulé ses recommandations l’année dernière. Ces recommandations ont servi de base à l’élaboration d’un plan d’action concret composé de 14 actions concrètes pour décoloniser l’espace public bruxellois. Ces actions ont été approuvées par le gouvernement bruxellois la semaine dernière et ont été présentées au Parlement bruxellois aujourd’hui.

Ce plan d’action « Vers la décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale » contient 14 actions concrètes qui sont en cours de lancement. Le plan est la première grande étape concrète de la décolonisation de l’espace public, une condition nécessaire à la décolonisation de la société, qui requiert un processus social, politique et culturel continu. L’objectif est de développer une Région de Bruxelles-Capitale inclusive, où chaque Bruxellois se sent reconnu et valorisé.

Le plan d’action est complémentaire au Plan d’action régional contre le racisme, une initiative de la Secrétaire d’État bruxelloise Nawal Ben Hamou.

Le plan d’action

Parmi ces actions, la création d’un comité d’accompagnement… pour le suivi du plan d’action « Vers la décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale » ; un(e) coordinateur/trice décolonisation, mais aussi une étude de faisabilité sur le développement d’un centre d’interprétation de la décolonisation.