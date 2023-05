Ski alpin: une «deuxième carrière» pour le Thimistérien Armand Marchant, qui change d’entraîneur et de matériel

Le skieur, 10e des Mondiaux en 2021 et 25e du dernier championnat du monde, a expliqué mardi chez lui à la presse les raisons de ces choix « difficiles » qui doivent lui ouvrir les portes d’une « seconde carrière. »

« J’avais besoin de changements. Après une grosse remise en question mi-saison, cette réflexion a mûri. Cela fait trois ans que je suis aux alentours des 30 meilleurs mondiaux, pas mieux, pas moins. Je ne suis pas vieux, mais plus tout jeune non plus », a justifié Armand Marchant, 25 ans. « Je voulais un changement, sortir de ma zone de confort pour ne pas avoir de regrets. Quitter Raphaël après 14 ans est la plus grosse décision de ma carrière. La plus dure. Il y a tout l’aspect affectif après ce que l’on a connu comme bons et moins bons moments. De plus, j’étais en fin de contrat avec Salomon (marque française de ski). J’ai testé trois autres marques. Je me suis de suite bien senti sur les skis Head, une référence dans le milieu. Cela respire le travail et la performance, mais je voulais aussi du soutien derrière. J’ai senti chez eux l’envie de créer quelque chose avec moi ».