Lancement des études pour la restauration de l’intérieur du palais de Justice de Bruxelles

Le bureau chargé par la Régie des Bâtiments d’étudier la restauration de l’intérieur du Palais de Justice de Bruxelles débutera sa mission le 5 juin prochain, a annoncé mardi le secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel. Le gouvernement fédéral avait décidé en 2016 que toute la chaîne correctionnelle de la justice serait maintenue dans le Palais de Justice même, et que celui-ci ferait de nouveau office de bâtiment central pour la justice à Bruxelles.

«L’objectif est de remettre à l’honneur l’aspect original du Palais de Justice, qui est protégé en tant que monument, et d’adapter en même temps le bâtiment aux besoins d’une justice moderne et aux exigences actuelles en matière de durabilité et de techniques», selon le communiqué du secrétaire d’État.

Financement Dans cette perspective, les associations «Fondation Poelaert» et le «Quartier des Arts» ont récolté des fonds qui ont permis de financer des études architecturales et historiques du bâtiment: scannage des plans, inventaire du fonds des archives d’Albert Storrer, étude sur la place Poelaert (historique, mobilité, propositions d’aménagement…), étude sur les rampes, participation à l’édition d’un ouvrage de réflexion sur le travail de Joseph Poelaert et sa transformation au fil des siècles, étude sur la place Jean Jacobs située à l’arrière du palais.

Ces travaux contiennent l’exploitation de centaines de documents épars, souvent inédits et originaux. Ils proposent des pistes de réflexion pour l’avenir. Les deux associations ont présenté ce mardi l’ensemble des études au secrétaire d’État, qui transmettra ce travail de plus de 800 pages au bureau d’étude.