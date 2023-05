La marque de vêtements pour enfants «Name It» ouvre sa première boutique en Wallonie… et c’est à Ville 2!

Depuis plus de 30 ans, Name It conçoit des vêtements pour enfants, beaux et abordables, qui réveillent les looks des kids cool de 0 à 12 ans. Les collections se caractérisent invariablement par des pièces ludiques et tendance, avec un accent particulier porté sur le denim, toujours dans un souci de confort, de durabilité et de qualité supérieure.

Name It a des projets de croissance ambitieux en Belgique et cela se vérifie : en deux ans, la marque a ouvert 9 boutiques en Flandre et ouvrira sa dixième dans le centre commercial Ville 2, à Charleroi. « La Wallonie était une étape logique dans notre plan de croissance et Ville 2 est un centre commercial familial agréable, où nous nous sentirons certainement chez nous », a déclaré Marie Martin, Coutry Retail Manager.