Sans surprise, la culpabilité d’Oussama Atar, l’émir des attentats de Bruxelles, requise par le parquet fédéral

La procureure fédéral évoque l’audition de Bilal Chatra, l’éclaireur des kamikazes dans l’espace Shengen désormais incarcéré en France. Dans une audition, il déclare qu’Oussama Atar « était l’un des émirs les plus haut placés. Un homme de confiance qui connaissait l’Europe et qui agissait de sa propre volonté. Il a eu un rôle dans la conception de l’équipe. Je pense qu’il est à la tête de la cellule. Il connaissait Najim Laachraoui, il les connaissait tous », cite la représentante du ministère public.

« Oussama Atar est le cousin des El Bakraoui. Khalid le rencontre d’ailleurs et plusieurs émirs aussi en Syrie. C’est avec cette rencontre que la cellule s’est formée. Les émirs avaient besoin de personnes de confiance en Belgique et ce sont les deux frères El Bakraoui qui ont joué ce rôle », poursuit-elle, l’audition de Chatra à la main.

Plusieurs projets

Plusieurs projets d’attentats sont en discussion avant le 22 mars comme l’enlèvement de « une ou deux têtes » pour demander la libération de « frères qui ont participé », notamment Mehdi Nemmouche et Mohamed Bakkali.

Le groupe de Bruxelles attend des réponses d’Oussama Atar, des instructions. La veille des attentats, il est à nouveau sollicité par la cellule à travers des messages audio ce 21 mars 2016. « On doit travailler le plus vite possible, on a décidé de travailler demain. »

D’autres projets de cibles sont trouvés dans un des ordinateurs de la cellule terroristes, dont une liste d’écoles avec beaucoup de crèches, une centrale nucléaire, le 16 rue de la Loi, le Pape…

« Dans un dossier au nom glaçant, « études », se trouve une compilation de reportages notamment sur les accidents nucléaires », note la magistrate.

« Abu Ahmed est le commanditaire, il donne des ordres. Les frères El Bakraoui et Laachraoui sont les outils d’Oussama Atar. Des moyens dont il a usé pour faire le plus de victimes. Oussama Atar serait décédé entre le mois de novembre et décembre 2017 en zone de guerre. Aboubakar Al Baghdadi lui aurait rendu un hommage dans un discours d’avril 2019. Nous n’avons aucune preuve de ce décès, aucune », déclare le ministère public qui ne peut prendre de risque.