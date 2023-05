«Pas d’expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars»: le PTB appelle à une majorité alternative pour interdire les expulsions hivernales

«Une majorité alternative est pourtant possible», a plaidé le parti d’extrême gauche. «En Wallonie, le ministre du Logement, Christophe Collignon, et la majorité PS-MR-Ecolo rejettent notre proposition sous prétexte que ’tout le monde n’y est pas favorable dans la majorité’. Pourquoi c’est toujours le MR qui gagne ? PS et Ecolo ont pu adopter cette trêve hivernale à Bruxelles. Et on a une majorité alternative pour le faire en Wallonie», a souligné le chef de groupe du PTB au parlement régional, Germain Mugemangango.

La trêve hivernale existe déjà en Wallonie - mais uniquement dans le logement public, où l’interdiction d’expulser vaut du 1er novembre au 15 mars, et ce depuis 2013.