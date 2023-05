La Champagne, terre de cinéma

« On pensait qu’il serait présenté. L’équipe de production nous l’avait dit mais il n’y est pas. Personne ne nous a vraiment expliqué pourquoi », indique Thierry Souffir, comédien marnais qui joue dans ce long-métrage consacré à la vie de l’ex-Première Dame Bernadette Chirac. « Au fait, le film ne s’appelle plus La Tortue. Il a été rebaptisé Bernadette », corrige Thierry. « Claude Chirac ayant un droit de regard sur cette production, on se dit que le changement est peut-être de son fait. »

« J’ai décidé de la regarder dans les yeux »

Thierry jouait le rôle du conseiller général de Corrèze. « J’avais une scène, dix plans dont un plan texte face à Catherine Deneuve. » Même pour un comédien confirmé, c’est forcément impressionnant. « J’ai passé une journée de tournage avec elle. C’est une star. Très professionnelle. C’est le boulot d’abord. Pour banaliser le rôle d’exception de la rencontre avec cette star, j’ai décidé de la regarder dans les yeux et de réciter mon texte comme avec n’importe qui d’autre. Catherine Deneuve a une aura exceptionnelle. C’est une personne âgée aussi. Il faisait très chaud il y a un an, il fallait faire attention, elle devait s’arrêter souvent pour boire. » Ce rôle restera un grand souvenir dans la carrière de Thierry Souffir.

C’est aussi un grand souvenir dans la tête de Nicolas Fahrner, un Rémo-Sparnacien qui a joué dans le film comme figurant. « J’ai postulé parce que c’était tourné dans la ville où j’ai grandi et parce que c’était avec Catherine Deneuve. Je suis un grand cinéphile mais je l’ai découverte relativement tardivement dans le film Indochine. Depuis, je la suis et je l’admire. Cela a été un rêve de tourner avec elle. »

Nicolas jouait le rôle muet d’un employé de l’Élysée (l’Élysée étant, pour le film, la mairie d’Épernay). « Je devais décrocher le cadre de Jacques Chirac et mettre celui de Nicolas Sarkozy à la place, Catherine Deneuve, alias Bernadette Chirac, était dans mon dos pendant la séquence. » Le figurant n’a pas eu l’occasion d’échanger avec la star pendant le tournage. « Comme j’avais vraiment envie de lui dire à quel point je l’appréciais, j’ai insisté auprès d’un régisseur qui m’a invité à venir au pot de fin de tournage, le lendemain, dans les jardins de la mairie. »

Nicolas, en bon ambassadeur champenois, est arrivé avec une bouteille de champagne à la main. « J’ai pu l’approcher, toujours grâce au régisseur. Je lui ai dit que c’était ma première expérience cinématographique, que cela avait été un honneur de tourner à ses côtés et que j’avais été l’un des employés de l’Élysée, dans le film. Oui, je vous reconnais, m’a-t-elle répondu. J’ai dit que je voulais lui offrir une bouteille de champagne pour qu’elle ramène chez elle un souvenir d’Épernay. Elle a pris la bouteille. J’ai eu l’impression qu’elle était surprise du geste. J’avais joint une carte de visite avec mon numéro mais je n’ai jamais eu de nouvelles ! », rit Nicolas.

Ce type d’expérience se multiplie pour les habitants de notre région car les tournages de films sont de plus en plus fréquents. Et le seront encore davantage puisque les gérants des studios aménagés sur l’ancienne base aérienne 112 à la sortie nord de Reims viennent de remporter un appel à projets national. Ce succès va leur rapporter des financements, de la visibilité et leur permettre de décoller vraiment.

De nombreux films depuis deux ans

Les caméras n’ont pas attendu cette bonne nouvelle pour venir filmer abondamment dans nos trois départements depuis deux ans. Rien que dans la Marne, à Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne et dans le vignoble, ont été tournés : « Bernadette », « La Machine » avec JoeyStarr, la deuxième saison de la série judiciaire « Le Code » et de « Visitors » de Simon Astier, le téléfilm « Le souffle du dragon » avec Julie Gayet, l’émission « Cuisine ouverte » du chef Mory Sacko, « Champagne ! » de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein.