Un chef d’entreprise marnais a révolutionné les volets

Alors qu’il se fatigue à ouvrir et fermer les volets battants, il finit par s’agacer. « Je me demandais pourquoi on n’avait pas encore inventé un mécanisme afin d’éviter de se pencher à chaque fois pour débloquer les arrêts marseillais ou les têtes de bergère », se souvient-il. Puisqu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, il décide alors de trouver une astuce pour éviter d’avoir à se casser les reins. D’autant que la manœuvre peut être délicate, voire dangereuse, pour les personnes âgées ou en fauteuil.

C’est parfois quand on s’y attend le moins que les meilleures idées nous viennent à l’esprit. Denis Ramos, gérant de la société AGSA (menuiserie), à Cernay-lès-Reims, peut en témoigner. Cet entrepreneur rémois était en vacances dans le sud de la France, durant l’été 2020, quand il a eu une inspiration. De celles qui changent votre vie et, accessoirement, celle des autres.

« Fallait juste y penser, c’est tout », sourit Denis Ramos. Qui a déposé un brevet européen dès octobre 2020 pour protéger son dispositif, sous la marque « Click & block ». Suite à quoi le Rémois a peaufiné son invention durant deux années, en passant les tests auprès du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment), à Grenoble.

Depuis septembre 2022, « le produit est abouti », après quelques améliorations pour en parfaire l’efficacité.

« Le dispositif s’adresse à toutes les personnes propriétaires de maisons individuelles ou d’appartements qui disposent de volets battants qui ne veulent pas, pour des raisons de coût, mettre des moteurs électriques, qui sont très onéreux et pas forcément durables dans le temps », détaille aujourd’hui le chef d’entreprise rémois, tout récent lauréat du concours Lépine (lire par ailleurs).

Le bouche-à-oreille aidant, le « Click & block » a déjà fait son bonhomme de chemin. « Notre système est en vente : nous en produisons en moyenne entre 300 et 400 par mois », précise son inventeur. En sortie d’usine, le produit coûte « entre 230 et 250 euros », précise Denis Ramos. À quoi il faudra ajouter, pour le particulier intéressé, le forfait de pose du menuisier.

Fabriqué en France

« Ça revient deux fois et demi moins cher qu’un volet roulant et notre système mécanique est durable à vie », promet le gérant d’AGSA. Et si jamais une pièce venait à casser, ressort ou clavette, « vous pouvez la remplacer pour quelques euros, alors que si votre volet roulant tombe en panne, vous devez appeler une entreprise pour qu’on vous change le moteur et ce sont des coûts très importants... »

Dernier aspect du « Click & block » : toutes les pièces sont fabriquées en France et pour la très grande majorité d’entre elles, dans les Ardennes et à Reims. « C’est vraiment une très belle aventure. Je reçois des messages de fournisseurs de partout en France », se réjouit le médaillé du concours Lépine, surfant sur le succès de son invention. D’ici cinq ou six ans, il prend le pari que « tous les volets proposés à la vente en seront équipés ».