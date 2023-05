Kara, 30 ans, était en vacances à Dubaï lorsque sa mère a remarqué quelque chose d’étrange en lui appliquant de la crème solaire: «Si elle ne l’avait pas vu, cela aurait été fatal»

Lors de leurs vacances à Dubaï, c’est en lui appliquant de la crème solaire que sa maman a remarqué un étrange grain de beauté. À son retour, la jeune femme a pris rendez-vous chez son généraliste, qui l’a immédiatement référée à un dermatologue pour le lui retirer.

Des tests ont révélé que Kara présentait un mélanome à croissance rapide. « On nous a dit lors d’un rendez-vous que si ma mère ne l’avait pas remarqué, cela aurait été fatal six mois plus tard », raconte-t-elle à News Meridian.