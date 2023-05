La rencontre d’Alexandr, 33 ans, et ce qu’il pensait être sa petite amie, sur une application de rencontre, lui coûte très cher: «Je voulais trouver une copine et à la place, j’ai trouvé une arnaque»

« Je voulais trouver une petite amie et à la place, j’ai trouvé une arnaque », a-t-il déclaré à Derbyshire Live . Cette femme qu’il pensait être sa petite amie, lui a fait croire que son oncle pourrait lui faire gagner beaucoup d’argent grâce à la cryptomonnaie. Il lui a ainsi versé de l’argent, jusqu’à la totalité de ses économies, soit 42 000 £ (près de 49.000 euros).

Alexandr Gutu avait économisé pour acheter sa propre maison et éventuellement faire venir sa famille de Moldavie pour vivre avec lui dans le Derbyshire, au Royaume-Uni. Alors qu’il venait de rencontrer une femme via une application de rencontres, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une arnaque.

« Sans mes économies, je ne peux pas acheter de maison, je ne peux pas fonder une famille, je travaille tout le temps. J’ai calculé qu’il me faudrait deux ans de travail quotidien pour récupérer l’argent », déplore-t-il. « Moi-même, je me sens coupable, j’essayais de trouver une petite amie et j’étais en confiance. J’ai effectué ces paiements. »