8 entreprises de construction sur 10 ont des difficultés à trouver de nouveaux employés

Actuellement, le secteur compte 14.000 postes vacants, indique mardi la fédération de la construction Embuild.

« Le problème, c’est qu’une entreprise sur cinq limite ses offres à cause de cette pénurie de main-d’œuvre », explique Niko Demeester, le CEO d’Embuild. « C’est pourquoi il est plus que temps de revaloriser l’enseignement dans le domaine de la construction et d’orienter davantage la politique d’emploi sur l’activation, la formation et le redéveloppement . »