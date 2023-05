Un record a été battu le lundi de Pentecôte en Belgique: «Ce week-end, nous avons eu un aperçu»

En détail, les énergies renouvelables ont produit ce lundi, entre 13h et 13h30, 8.303 mégawatts (MW) d’électricité, un record, selon Elia. Dimanche, les énergies renouvelables ont également tiré leur épingle du jeu avec une production la plus haute de 7.695 MW. Le précédent record remontait à 2022 (7.112 MW).

Pour la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, cela démontre que la transition énergétique s’opère « en vitesse de croisière ». « Ce week-end, nous avons eu un aperçu de notre avenir énergétique vert. Plus il y a de vent et de soleil, plus les prix sont bas. Mais cela demande plus de flexibilité de la part du système », ajoute la ministre.