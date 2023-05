La reine Mathilde nommée docteur honoris causa de l’université de Hasselt

« C’est un privilège pour l’UHasselt de pouvoir accueillir la reine en tant que docteur honoris causa, à l’occasion de cette année qui marque l’anniversaire de nos 50 ans », a déclaré le recteur Bernard Vanheusden. « Au nom de l’UHasselt, nous décernons ce doctorat en reconnaissance de la manière dont la reine prête sa voix face aux grands défis de notre temps », ajoute-t-il. « Qu’il s’agisse de l’éducation, de l’égalité des chances, de la précarité chez les enfants, de la situation des femmes ici ou dans les pays du Sud, de l’éducation financière ou de la santé mentale. La reine sait toujours trouver les mots justes et soulever des questions pertinentes. »

« Le titre de docteur honoris causa qui m’est aujourd’hui décerné par l’université de Hasselt ne me laisse pas indifférente », a confié la reine Mathilde lors de son discours de remerciement. « Le fait que je reçoive cette distinction pour mon engagement social la rend encore plus spéciale, car cela signifie que de nombreuses personnes ont été touchées, que cela fait la différence et permet de faire bouger les choses. C’est pourquoi je souhaiterais partager cet honneur avec les personnes qui m’ont apporté leur soutien et leur confiance. »