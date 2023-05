La révolte s’organise pour le maintien de l’ancien octroi de Maison-Bois: «Il y a des solutions pour ne pas le démolir ni exproprier le restaurateur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le SPW compte prochainement aménager un nouveau rond-point au carrefour de Maison-Bois, à la frontière entre Theux et Verviers. Jugé dangereux, ce carrefour a besoin de réaménagements importants. Mais si ce projet se concrétise, cela entraînerait la démolition de l’ancien octroi et de son bâtiment, qui héberge le restaurant Toofy’s. D’où une importante levée de boucliers face à ce futur nouveau rond-point car on voit d’un très mauvais œil la démolition de cette ancienne tour, véritable vestige de l’histoire verviétoise, et l’expropriation du restaurateur Marc Bodeux, arrivé à Maison-Bois en septembre 2020.