Mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs: «Affaire Conclue» et «Ça commence aujourd’hui» déprogrammés provisoirement de l’antenne

Les fidèles téléspectateurs de « Ça commence aujourd’hui » et « Affaire conclue » sont déçus. Leurs émissions favorites ne sont plus diffusées pendant deux semaines, depuis ce lundi 29 mai, et ce, le temps du tournoi de tennis de Roland-Garros.

de videos

Les matchs étant diffusés chaque jour de 14h à 20h, c’est quasi toute la grille de l’après-midi de France 2 qui est chamboulée. « Chacun son tour » et « Tout le monde veut prendre sa place » sont toujours proposés puisqu’ils sont diffusés avant le JT de 13h, lui aussi maintenu.