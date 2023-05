Coup de tonnerre dans le football belge: le Club de Bruges pourrait être vendu, «nous étudions les meilleures possibilités»

Le Club Bruges a réagi mardi via communiqué à une possible vente du club par le président Bart Verhaeghe et d’autres actionnaires, rapportée mardi par Sporza. « Nous étudions stratégiquement les meilleures opportunités sur le marché. Pour l’instant, rien n’est encore concret », peut-on lire dans le communiqué.

Mardi, Sporza a rapporté que Bart Verhaeghe et le groupe de propriétaires étaient prêts à vendre leurs parts dans le club et quitter le monde du football. Dans la foulée, le club brugeois a réagi par le biais d’un communiqué.