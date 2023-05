Kass a poursuivi ses parents pour… l’avoir engendrée sans sa permission: «Je n’ai pas consenti à être ici» (vidéo)

« J’i mentionné dans ma dernière vidéo que j’étais allée acheter des vêtements pour mes enfants et beaucoup de gens sont choqués d’apprendre que j’en ai étant donné que j’ai poursuivi mes parents pour m’avoir eu sans ma permission », a commencé Kass, dans une vidéo publiée sur TikTok.

« Je n’ai pas consenti à être ici », a-t-elle poursuivi, en expliquant qu’elle ne savait pas qu’elle devrait grandir pour devenir adulte et trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Selon elle, ses parents n’ont pas tenté de la contacter avant sa naissance dans le but de savoir si elle voulait réellement être conçue ou non. « C’est pourquoi je les ai poursuivis, « a-t-elle ainsi justifié, le visage impassible.