Le Dark, rappeur bruxellois de «Nouvelle école», a dévoilé deux EP pour la sortie de l’émission: «Fresh est conscient de mes capacités et que je devais montrer que je suis fort»

J’ai commencé la musique très jeune vers 13 ou 14 ans. J’étais à l’internat quand je me suis découvert artistiquement et que j’ai commencé à écrire. J’étais déjà passionné de rap à la base. C’est à partir de là que j’ai commencé à beaucoup écrire et j’ai vu que les gens aimaient mes freestyles. Et quand je rentrais chez moi le week-end, j’enregistrais mes sons avec un petit micro et le logiciel Audacity. J’ai eu de bons retours et c’est comme ça que j’ai commencé.

Le groupe ne s’est pas créé directement. J’ai commencé en solo jusqu’à mes 16 ou 17 ans. Là, je me suis mis en binôme avec un gars de mon quartier. On avait fait un groupe qui s’appelait Les gars de Bobox. On avait sorti une mixtape de onze titres qui avait bien marché. Puis, il est rentré en prison. Et pendant son incarcération, on s’est dit qu’on créerait un groupe à sa sortie avec d’autres gars du quartier. Et faire un collectif plus complet. C’est ce qui s’est passé en 2015, quatre ans après. On a créé le groupe Bobox City, avec lequel on a fait nos premiers showcases et avant-premières comme celle de Fianso. Et des concerts à gauche et à droite. Puis, on a aussi sorti des clips qui ont vraiment marché. Quand je me suis fait connaître sur Bruxelles, c’est avec Bobox City. Les gens commençaient à me reconnaître dans la rue, on avait sorti un merchandising Bobox City qui fonctionnait bien… C’est à partir de là qu’on s’est vraiment rendus compte qu’il y avait quelque chose à faire et que c’est devenu sérieux.

Et quand t’es-tu lancé en solo ?

De 2015 à 2017, on a sorti un EP et une mixtape avec le groupe. Je me suis lancé en solo en 2017 et j’ai sorti mon premier EP « Sans issue » de six titres. Après, j’ai sorti la mixtape « Dark and yellow » de 12 à 13 titres.

Tu dis souvent « L.A. » comme Los Angeles au début de tes sons. C’est pour ta commune, Laeken ?

Oui c’est ça. Vu que Laeken ça commence par L et A. C’est un langage du quartier. Laeken, on l’a surnommé Laekengeles, comme Los Angeles.

Tu fais l’actualité pour ta présence dans la saison 2 de Nouvelle école sur Netflix. Comment as-tu vécu cette expérience ?

C’était une expérience très enrichissante. J’ai beaucoup appris sur moi-même, sur la manière de gérer mon stress, sur la manière d’être face à un public qui ne me connaît pas et sur la gestion de la critique.

À l’heure où on se parle, la deuxième partie des épisodes vient tout juste de sortir. Comment vis-tu les choses en cette période de sortie de la série ?

J’essaie de ne pas trop rester bloqué sur l’avis des gens, mais plus sur ce que moi j’ai pensé de l’émission et ce que j’en ai tiré. Parce que si tu restes bloqué sur ce que quelqu’un va dire, ça peut te perturber dans la vision que t’as de toi-même. Donc, personnellement, je pense que pour un artiste, la meilleure des choses, c’est d’abord s’autocritiquer. Quand tu sors de là et que ça se passe sur les réseaux, ce ne sont pas des critiques à prendre au premier degré. Car, il ne faut pas oublier que c’est du rap, de la compétition, mais c’est surtout de la télé.

Avais-tu davantage de pression en étant recommandé par Fresh ?

C’était une pression positive, car Fresh est le gagnant de la première édition. Et je me devais de porter le drapeau comme il se doit. Sachant qu’il est conscient de mes capacités et que je devais aussi montrer que je suis fort. Je devais montrer que si je suis là, ce n’est pas pour rien, que j’ai mon épingle à tirer du jeu.

Comment t’y es-tu préparé ?

Je me suis préparé psychologiquement à être confronté à toute sorte de stress. C’est quelque chose que je n’avais jamais fait, passer à la télé et avoir autant de caméras autour de moi. D’abord, ça a donc été un travail très psychologique. J’ai fait beaucoup de sport et de méditation sur moi-même. Puis, il y a eu le travail en studio. J’ai beaucoup écrit, fait beaucoup de sons pour me préparer à l’après émission. Ça a été un travail psychologique et sur le terrain.

Fresh t’a donné des conseils en tant que premier vainqueur ?

Il m’a dit de rester moi-même et de ne pas avoir peur d’oser. Parce que t’arrives dans une compétition où ils vont parfois te demander de sortir de ta zone de confort. Et tu ne dois pas avoir peur d’oser. Car une fois que tu mets la peur au-dessus de tes compétences, elle les bouffe.

C’est un bon moyen de se faire des contacts ou pas spécialement ?

C’est un très bon moyen de se faire des contacts, car tu rencontres des artistes qui ont des univers différents et qui peuvent t’apporter une vision que tu n’as pas. Et ça t’enrichit aussi psychologiquement, car ça te confronte à des choses auxquelles t’es pas toujours confronté dans ta vie d’artiste qui est une grosse pression médiatique.

Qu’en tires-tu comme leçons ?

J’en ai tiré que du positif, parce que je suis très fier de mon parcours et comment j’ai su gérer les choses. Ça m’a rendu plus fort. Le fait de ne pas pouvoir dormir, de recevoir les prods la nuit, de devoir s’adapter, t’as pas de temps pour écrire ni pour mémoriser ton texte. Tout ça ne peut que te rendre plus fort. C’est très militaire.

Est-ce que vous vous souteniez entre candidats ?

On était dans le même bateau, on se soutenait, mais ça restait une compétition là où tu sens que chacun venait pour sortir son épingle du jeu. Et il n’y en a qu’un qui a les 100.000 euros, donc tout le monde se bat pour ça. Il y a des liens qui se sont créés surtout pendant les cyphers. C’était une étape très enrichissante et intéressante, car tu sors de l’individuel et tu rentres dans le collectif. Une chose que j’aime bien, car j’ai été dans un collectif. Pour moi, ça a été une très bonne étape de devoir s’adapter à l’univers d’artistes que tu ne connais pas. Mais il faut proposer quelque chose d’homogène.

J’ai peut-être mal compris en regardant les épisodes, mais t’as écrit Airmax TN exprès ou tu l’avais en stock ?

Je l’ai écrit pendant Nouvelle école. J’ai reçu la prod à l’hôtel, très tard la nuit. Puis tu dois t’adapter, écrire et connaître ton texte par cœur pour le lendemain matin.

Tu dis dans Nouvelle école que t’es sorti de ta zone de confort avec ce son. Peux-tu expliquer en quoi ?

Dans la plupart de mes projets, ce n’est pas le genre de prod sur laquelle j’ai l’habitude de poser. C’était un très bon challenge relever.

Ça te donne envie de poursuivre dans ce style ou pas spécialement ?

C’est sûr que, vu les retours que j’ai eus, ça m’a ouvert une porte qui était fermée avant. C’est donc fort possible que je propose de nouveau des sons dans ce genre.

D’ailleurs tu viens de sortir le clip. Ça colle avec la sortie de la deuxième partie de Nouvelle école, j’imagine que ce n’est pas une coïncidence ?

Ce n’est pas une coïncidence, non. Une fois que j’étais sur place et que j’ai remarqué ce que le son dégageait et comment le public a réagi, ainsi que le jury, j’ai eu l’idée d’aller jusqu’au bout et de proposer un clip. Comme ça, les gens peuvent le consommer sans se limiter à le regarder que sur Netflix.

Tu as sorti deux EP en deux semaines : « Par instinct » part.1 et 2. Pourquoi avoir scindé l’EP et sortir les deux parties si proches l’une de l’autre ?

C’était pour donner un EP avant la sortie de Nouvelle école et un pendant. Et je voulais aussi changer ma proposition. L’année d’avant, j’avais sorti un projet de onze tracks et je ne voulais qu’aucun track ne passe inaperçu. Et donc je me suis dit que la meilleure façon c’était de couper le projet en deux pour qu’aucun son ne passe inaperçu. Il y a tellement de choses qui sortent chaque vendredi… Je voulais que chaque track ait sa place et que tout le monde prenne bien le temps d’écouter le projet.

La cover de l’un a un fond blanc, l’autre un fond noir. Je m’attendais du coup à une partie mélodieuse et une autre plus énervée, mais au final je n’ai pas ressenti ça. Quelle différence fais-tu entre elles ?

Dans la partie 1, pour moi, il y a un peu moins de rap que dans la deuxième. Dans la partie 2, il y a En esprit, Sommaire, En veille. Ce sont trois sons où mon interprétation est plus poignante que dans le premier EP où on a préféré mettre en avant le son Trop tard qu’on a fait avec Tarmac et qui est un peu plus mélodieux. C’est pour ça qu’on a choisi de mettre la première pochette plus claire que la deuxième.

Ces sons, tu les as écrits avant ou après Nouvelle école ?

Il y en a que j’ai écrits pendant et d’autres que j’ai écrits après.

Pour ceux que tu as écrits après, tu as senti que Nouvelle école avait changé quelque chose dans ta façon de travailler ou pas ?

Oui, il y a eu un avant et un après dans la proposition. Déjà Airmax TN qui ne serait pas sorti sans l’émission. Et d’autres sons comme En esprit. Faire Nouvelle école, ça m’a poussé à être « en esprit » et c’était quelque chose à souligner.

Comment ça se passe dans la rue, maintenant que t’es passé dans Nouvelle école ?

Oui, c’est sûr que je suis beaucoup plus exposé et je le remarque directement quand je sors dans des lieux publics. L’impact s’est senti directement. C’est quand même Netflix.

À quoi peut-on s’attendre pour la suite ?

Un projet sortira avant la fin de l’année et qui sera plus complet. Ce sera Le Dark 2.0.

Sur ton EP, il n’y a pas de feats. Tu en prévois ?

Oui, il y en aura, normalement.

Pour finir, tu as des scènes prévues cet été ?