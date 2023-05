La voiture de Google au circuit de Francorchamps pour numériser le tracé

S’il est considéré comme étant le plus beau circuit du monde, relativement peu de monde a pourtant l’occasion d’expérimenter la piste du circuit de Francorchamps de près. Il est bien possible de faire quelques tours avec une voiture sur place, mais on ne peut vraiment admirer toute la splendeur du cadre sous peine de voler dans le décor. Pour remédier à ça, ce mardi, Google se déplaçait sur place afin de numériser le circuit.

Les autres circuits sur lequel on peut se promener sont Monza en Italie, Suzuka au Japon, Zandvoort au Pays-Bas, le circuit des Amériques au Texas et Silverstone en Angleterre. Même si on notera qu’il était possible théoriquement de visiter les circuits de Monaco et tous les autres circuits en ville pour la simple raison que Google a déjà numérisé les villes en question.

Lire aussi 12 millions pour rénover le centre de Stavelot

Pour le circuit de Francorchamps, c’est aussi l’occasion de montrer à quel point le tracé est vert. « Quand on regarde la course, on ne s’en rend pas toujours compte. »

Google numérise le circuit de Francorchamps. - A.R.

Pour Google, il s’agit d’une question de transmission des connaissances. « C’est Larry Page, un des fondateurs, qui avait eu l’idée de faire une carte au niveau mondial en 2007. Ici, on poursuit sa volonté », commente Michiel Sallaets, communication manager chez Google. « Le but est toujours de donner aux gens accès à l’information », se réjouit Michiel Sallaets.

Lire aussi Les commerçants Spadois ne font presque plus de bénéfices… alors que leur fréquentation est bonne

En plus du circuit, le paddock et les alentours seront également numérisés. Le pilote de la voiture de Google était très enthousiaste à l’idée de rouler pour la première fois sur ce bitume.

Pas question pour lui de battre des chronos en revanche. « On doit rouler à 60-70 à l’heure. Pas plus vite pour que l’on voie bien tous les détails. »

Pour l’anecdote, la visite de Google a dû être reportée car le temps n’était pas au rendez-vous. Les connaisseurs de ce Grand Prix où il arrive qu’il pleuve d’un côté mais pas de l’autre ne trouveront rien d’étonnant à ça. À nouveau pour que toutes les caméras captent au mieux les moindres détails de la piste, il vaut mieux qu’il fasse ensoleillé.

Lire aussi Une étude montre qu’il faut construire davantage de petits logements et moins de grandes villas à Malmedy

De son côté, le circuit a également demandé que le géant américain ne passe pas trop tôt sur le toboggan des Ardennes. « On devait attendre que l’on termine les travaux de la nouvelle tribune, que l’on mette les dernières peintures et de la couleur sur la piste. Comme ça, on pourra voir le circuit avec les toutes dernières infrastructures », reprend Séverine Cirlande.