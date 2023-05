Bruxelles inaugure un nouveau quartier de logements et d’ateliers pour l’agroalimentaire à Anderlecht (photos)

Développé par citydev.brussels en collaboration avec la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB), le Foyer Anderlechtois et différents partenaires privés (e.a. Van Roey Vastgoed, les bureaux d’architectes Binst Architects et ORG Permanent Modernity, ainsi que le gestionnaire Heres), CityCampus compte 18 ateliers PME. Ceux-ci sont principalement destinés à des entreprises actives dans l’agroalimentaire, un choix lié à la localisation à proximité du Ceria/Coovi et par la forte demande de ce type d’espaces pour ce secteur.

