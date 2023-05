Condamné par défaut à 2 ans de prison pour des coups à Chimay: Arnaud avait oublié de noter la date d’audience

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Arnaud, 23 ans, a fait opposition et est venu s’expliquer devant le tribunal. Son opposition sera-t-elle déclarée recevable ? Rien n’est moins sûr. Oublier une date d’audience peut difficilement être assimilé à un cas de force majeure, comme le veut la loi. Et cela, même si son avocat, Me Bernard Bermils, insiste : « C’est plutôt un manuel. Il a reçu la convocation et puis, il a oublié… »