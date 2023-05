L’horreur pour John, un Belge de 59 ans, agressé par quatre individus alors qu’il rentrait chez lui: «Ils riaient tout le temps, comme s’il s’agissait d’un jeu»

« Ils riaient tout le temps, comme s’il s’agissait d’un jeu », raconte le fils de John, après l’agression de son père. Il s’apprêtait à rentrer chez lui lorsqu’il a été abordé par eux jeunes puis attaqué par deux autres, rapporte HLN. C’est un voisin qui, en entendant les cris de John, a crié à son tour pour les faire fuir.

« Son nez est cassé, son visage est enflé et il a de nombreuses contusions », explique son fils. John n’a pas été volé, il ne connaît donc pas le motif de cette agression. S’il a pu rentrer de l’hôpital, il ne se sent plus en sécurité dans son quartier.