Grève dans les hôpitaux Iris à Bruxelles pour plus de moyens et de meilleures conditions

Les syndicats ont mené un mouvement de grève ce mardi dans les hôpitaux Bordet, CHU Saint-Pierre et CHU Brugmann à Bruxelles pour tenter d’obtenir de meilleures conditions de travail et davantage de moyens. L’action a été soutenue par les différentes organisations syndicales, la chrétienne (CSC-ACV), la socialiste (CGSP-ACOD) et la libérale (SLFP-VSOA).

Les revendications s’adressent principalement au ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), après des actions antérieures et plusieurs séries de concertations. Les syndicats demandent de meilleures conditions de travail, car de nombreux travailleurs abandonnent en raison d’une pression de travail excessive, ce qui alourdit encore la charge de travail des travailleurs restants.