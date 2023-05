Nouveauté à Martelange: le Beer Festival aura lieu ces 3 et 4 juin

Le week-end du samedi 03 et 04 juin, la première édition du Beer Festival se déroulera du côté luxembourgeois de Martelange. Sur le parking du café Op Der Trap, dix brasseurs venant de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs breuvages houblonnés.

Lire aussi Les rues noires de monde à Arlon pour les fêtes du Maitrank… avec un invité surprise!

Concernant les brasseries présentes, on cite les locaux comme la Frontabière, la Pa ou encore la brasserie Héritage de Léglise. « Il y a aussi des brasseries plus éloignées comme la Gengoulf ou la Brasserie Arlonaise Coopérative ou la Houppe, brasserie namuroise. Du côté grand-ducal, nous accueillons Wolf Brewing et Hinkels. Il y a aura entre 20 et 30 bières à découvrir sous forme de galopin. Le Beer Festival est accessible gratuitement de 11h à 19h ! »