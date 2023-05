Un rallye d’ancêtres pour la bonne cause à Grez-Doiceau

Ce dimanche 4 juin aura lieu la deuxième édition du rallye d’ancêtres « Balade autour de Grez-Doiceau ». Passionnés de voitures anciennes, Brigitte et Claude sont deux Néthenois qui ont décidé de mettre leur énergie au profit de la bonne cause. Ils ont en effet décidé d’allier l’utile à l’agréable en organisant un rallye d’ancêtres dans leur commune, Grez-Doiceau. En 2022, la première édition a accueilli 55 véhicules old-timers et a permis de récolter 3 000 € pour une association.

Un parcours unique à travers la commune

Ce rallye de voitures anciennes sera une occasion unique de découvrir la beauté de la commune de Grez-Doiceau. Le parcours débutera à Archennes et passera par les différentes entités de la commune, y compris Florival, Biez, Bossut, Gottechain, Pécrot, Grez-Doiceau, Gastuche et Nethen. Les communes avoisinantes seront également de la partie.